Студия анимации «Мельница» судится с бизнесменами из Башкирии из-за персонажей мультиков

На фото: Арбитражный суд Башкирии

На днях Арбитражный суд Башкирии принял 11 исков в адрес башкирских бизнесменов от студии анимации «Мельница». Производители отечественных анимационных фильмов требуют по 50 тысяч с каждого из предпринимателей, кто использовал изображения персонажей студии на своих товарах.

Речь идет о нарушении интеллектуальных прав – бизнесмены не получали согласия «Мельницы» на изображение известных героев мультиков на разного рода изделиях. Общая сумма претензий в адрес предпринимателей, работающих в Башкирии, составила 550 тысяч рублей.

Как пишет РБК-Уфа, нарушения интеллектуальных прав были выявлены представителями «Мельницы» во время контрольных закупок. Так, например, юристы компании приобщили к иску в суд видеозапись момента покупки товара с изображением персонажей мультфильмов.