В Уфе состоялся парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 9 мая, в Уфе состоялся торжественный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции военнослужащие, кадеты и курсанты прошли маршем по проспекту Октября. Их сопровождали военная техника и малая авиация, а под занавес перед трибунами около Горсовета проехали танки и боевые машины времен Великой Отечественной войны.

На трибунах собрались чиновники во главе с руководителем региона Радием Хабировым и ветераны и труженики тыла. Хабиров перед началом торжественного парада обратился к ветеранам и гостям мероприятия.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

- Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Эта святая дата навечно связана с судьбой нашего народа и будущих поколений. Мы помним поимённо всех героев-фронтовиков и тружеников тыла. Преклоняемся перед их стойкостью, мужеством и трудовой доблестью, - заявил Радий Хабиров и предложил почтить память павших в боях минутой молчания.

Всего по данным пресс-службы главы республики в параде в честь Дня Победы приняли участие более 1400 военнослужащих Уфимского гарнизона, курсантов, кадетов и сотрудников силовых структур, а таже ветеранов боевых действий.