В Башкирии легковушка вылетела с сельской дороги, два человека получили тяжелые травмы

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

В минувшую субботу, 8 мая, в Стерлибашевском районе Башкирии на 42 километре сельской дороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево произошла жуткая автомобильная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 24-летний водитель Daewoo Matiz при повороте налево не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. От удара о землю машину буквально расплющило.

По данным дорожной полиции, сам водитель и его 38-летняя пассажирка получили тяжелые травмы и были экстренно госпитализированы в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки в республике произошло шесть автомобильных аварий, в которых пострадали 10 человек. Сотрудники дорожной полиции задержали 43 нетрезвых водителя и выявили 2100 нарушений правил дорожного движения.