Как в блокбастере: в Башкирии на видео попала зрелищная драка жеребцов

Фото: скриншот видео

Накануне жители Башкирии засняли на видео драку двух жеребцов. На одном из пастбищ в Иглинском районе республики поначалу мирно стоял табун лошадей. Внезапно между двумя конями завязалась настоящая битва. Как это принято в природе, за самок и за территорию. Происходящее очевидцы сняли на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как жеребцы пытаются кусать и лягать друг друга и встают на дыбы. После битвы победитель отошел в сторону, а за ним отправились сразу несколько самок. В стане проигравшего остались четыре лошади, одной из которых жеребец не дал уйти к сопернику, припугнув ее.

В комментариях пользователи социальных сетей сравнили видеоролик с настоящим блокбастером.