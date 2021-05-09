Радий Хабиров возложил цветы к вечному огню в уфимском парке Победы

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 9 мая, вся страна празднует один из самых почитаемых праздников – День Победы. В честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в уфимском парке Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к вечному огню. Глава Башкирии Радий Хабиров возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, после чего участники церемонии почтили память павших минутой молчания.

Радий Хабиров после церемонии пообщался с воспитанниками уфимской школы-интерната и курсантами УГАТУ и Уфимского юридического института МВД. Делегация республиканских властей во главе с Хабировым также возложила цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева и бюстам прославленных воинов Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев.

После официальной части глава республики пообщался с ветеранами и тружениками тыла, свершившим подвиг и отстоявшим 76 лет назад мирное небо над нашей страной.