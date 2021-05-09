«Уфа» сыграла в ничью с «Зенитом» и сохранила место в зоне стыков

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

В минувшую субботу, 8 мая, в Уфе на стадионе «Нефтяник» прошел матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Футбольная «Уфа» принимала санкт-петербургский «Зенит». Матч завершился ничейным результатом – 0:0, а лучшим игроком стал Александр Беленов. Вратарь «горожан» сохранил свои ворота в неприкосновенности и отразил назначенный на 45-й минуте пенальти - нападающий «Зенита» Сердар Азмун не смог пробить уфимского голкипера.

По итогам матча «Уфа» сохранила 14-е место в турнирной таблице и пока остается в зоне стыковых матчей. Примечательно, что ближайшие преследователи «горожан» проиграли свои встречи. Оформивший досрочное чемпионство «Зенит» по-прежнему занимает первое место, в активе подопечных Сергея Семака 62 очка.

Следующий матч «Уфа» проведет 16 мая на домашнем стадионе «Нефтяник». Соперниками подопечных Алексея Стукалова станут футболисты тульского «Арсенала».