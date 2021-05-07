Власти Башкирии рассказали, в каких районах больше всего заболевших коронавирусом

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Сегодня, 7 мая, состоялось очередное оперативное совещание в правительстве Башкирии. Вышедший из отпуска глава республики Радий Хабиров собрал оперативку, чтобы обсудить текущие вопросы и заслушать доклады чиновников. Сначала к трибуне пригласили главного санитарного врача Башкирии Анну Казак, которая рассказала о распространении коронавируса на территории республики.

- Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у нас в республике стабильная. По состоянию на 7 мая зарегистрировано всего 36042 больных. По заболеваемости республика находится на 82 месте среди регионов Российской Федерации, это показатель хороший. В трех районах республики отмечается небольшое превышение заболеваемости, - заявила Анна Казак.

Как выяснилось, заболеваемость коронавирусом выше других в Белебеевском (2566,6 на 100 тысяч жителей), Бижбулякском (2264,9 на 100 тысяч) и в Татышлинском (2055,4 на 100 тысяч) районах. В «красной зоне» по заболеваемости оказались также Альшеевский (1697,3 на 100 тысяч) и Бакалинский (1679,2) районы. Средний показатель заболеваемости по республике составил 890,3 человека на 100 тысяч населения.