«Только приехал с вахты»: в Башкирии при столкновении с внедорожником насмерть разбился мотоциклист

фото: соцсети

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: при столкновении с внедорожником погиб мотоциклист. Об этом сообщили в республиканской ГИБДД,

фото: соцсети

Авария случилась вечером 6 мая на 1288 километре трассы Москва-Уфа. На автодороге столкнулись BMW X5 и встречный мотоцикл Honda. По предварительной информации, байк «влетел» во внедорожник, когда последний совершал поворот налево. ДТП на некоторое время парализовало движение на участке трассы. Дорожная служба сняла ограничение через два часа после инцидента.

фото: соцсети

Двухколесным транспортом управлял 31-летний местный житель. Он скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. В Госавтоинспекции заявили, что мотоциклист был лишен водительских прав на полтора года в декабре 2020-го.

Как стало известно «КП-Уфа», погибшего зовут Азат, он проживал в селе Кушнаренково. «Только приехал с вахты, купил мотоцикл», – сообщили его знакомые.

фото: соцсети

Близкие, друзья и родственники молодого мужчины скорбят по нему в соцсетях: «Соболезную родным и близким, Азат абый, не верю в то, что тебя больше нет с нами», «Мы будем помнить тебя всегда, и ты всегда будешь в наших сердцах. Спи спокойно, брат, пусть земля тебе будет пухом».