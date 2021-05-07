Мэр из Башкирии объяснил, почему у него в центре города стоит новогодняя елка

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Власти башкирского города Агидель не планируют убирать новогоднюю пиксельную елку с центральной площади. Местный бюджет попросту не потянет разборку, перевозку, хранение и последующую сборку конструкции. На летний период искусственное дерево будет играть роль арт-объекта. Об этом «КП-Уфа» сообщил мэр Фанис Гильванов.

– Разборка - сборка елки стоит 800 тысяч рублей. На считая затрат на перевозку и хранение. Для нашего бюджета это очень большие деньги. Кроме того, у нас нет специалистов и подъёмников для этой работы, – объяснил градоначальник. – Мы решили по примеру города Нижнекамска республики Татарстан, сделать [пиксельную елку] как летний арт-объект. На сегодняшний день купили и одели ёлку в «летнюю одежду». Начали устанавливать гирлянду с бабочками и цветочками.

Мэр надеется, что жителям Агидели понравится задумка властей, а оттого, что пиксельную елку будут использовать как арт-объект, «яркость новогоднего праздника не будет меньшей».