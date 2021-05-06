Башкирские энергетики требуют с мэрии Уфы и Минстроя республики 29,3 млн рублей

Заседание в арбитражном суде назначено на 17 июня

Арбитражный суд Башкирии 29 апреля зарегистрировал иск Энергетической сбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ) к мэрии Уфы и Минстрою республики. Энергетики требуют взыскать с органов власти 29,3 млн рублей: 21,1 млн – с администрации города и 8,2 млн – с министерства. Согласно определению арбитражной инстанции, таким образом ЭСКБ собирается возместить потерю 5,2 млн киловатт электроэнергии за период с ноября по декабрь 2020 года и январь 2021 года.

Судебное разбирательство назначено на 17 июня. Третьим лицом в деле выступает ООО «Башкирэнерго».