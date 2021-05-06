На покупку оборудования для финала WorldSkills Russia бюджетом Башкирии предусмотрено 83 млн рублей

На оборудование для национального чемпионата выделено 83 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

На покупку оборудования для проведения в Уфе финала национального чемпионата «WorldSkills Russia бюджетом Башкирии предусмотрено более 83 млн рублей. «Центр опережающей профессиональной подготовки РБ» разместил на сайте госзакупок сразу восемь тендеров на приобретения оборудования. Об этом сообщил «РБК-Уфа».

В перечень планируемых к покупке товаров вошли бумагорезательная машина и цифровое печатное устройство (максимальная цена – 15,8 млн рублей), тренажеры для ветеринарной хирургии и ортопедической обработки копыт крупного рогатого скота (661,5 тысячи рублей), гибочные машины, беспилотные аппараты. Самый дорогостоящий тендер – 35,5 млн рублей – это поставка кухонного оборудования: холодильного оборудования, печей, блендеров, тестомесов.

Со всеми этими устройствами и инструментами будут работать участники национального чемпионата – студенты в возрасте от 16 до 25 лет. Соревнования пройдут с 21 по 25 июля. Всего в масштабном конкурсе заявлено 105 дисциплин. Они разделены на семь направлений: строительство, информационные технологии, дизайн и творчество, производство и инженерия, услуги, транспорт и логистика, образование.