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Общество5 мая 2021 19:57

В Уфе прошел персональный парад для ветерана у его дома

Праздничной программой порадовали Григория Михайловича Девятых
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Ветерана порадовали плясками и песнями

Ветерана порадовали плясками и песнями

В Уфе сегодня, 5 мая, прошел персональный парад победы для ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили в администрации города, праздником удалось порадовать Григория Михайловича Девятых. Мероприятие прошло прямо возле его дома в Шакше.

Поздравить Григория Михайловича пришли чиновники, местные школьники, кадеты, педагоги. Григорию Михайловичу сказали много слов благодарности за Великую Победу, прочитали стихи и станцевали вальс. Также возле его дома посадили Аллею ветеранов.

Отметим, что 9 мая в Уфе пройдет праздничный салют. Его запустят с двух площадок - с площади имени Ленина и ДК "Моторостроитель" в 23:00.