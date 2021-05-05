Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 18:44

В Уфе причалил круизный теплоход из Москвы

Лайнер пришвартовался на новой набережной
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (12)Комментарии (12)
фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ

Сегодня, 5 мая, к причалу на новой набережной реки Белой в Уфе пришвартовался трехпалубный круизный теплоход «Русь Великая». Судно типа «река-море» начало свой путь в Москве и до прибытия в башкирскую столицу посетило Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Агидель и Бирск – впереди у теплохода Чебоксары и Кострома. – Туристы шли из Москвы в Уфу почти неделю, осуществляя остановки в красивейших городах Золотого кольца. На судне трехразовое питание и развлекательная программа. А на берегу туристов ждут экскурсии, – рассказали в уфимской мэрии. Там отметили, что большая часть туристов сошла в городе Бирске, отдыхающие отправились на местные экскурсионные маршруты. В администрации Уфы выразили надежду, что лайнер «может стать первой ласточкой» в возрождении туристического судоходства на реке Белой.