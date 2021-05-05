В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина: его дети, которых он взял к себе на каникулы, спаслись

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В селе Старое Азмеево Бакалинского района Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина. В охваченном огнем здании также находились трое детей, сестра и мать покойного – они спаслись. О происшествии сообщили в республиканском МЧС.

Частный дом на улице Центральной загорелся глубокой ночью 5 мая. Вызов в диспетчерскую МЧС поступил в 4:03. Когда спасатели прибыли на место, бревенчатая постройка с прилегающей к ней верандой горела открытым пламенем. После тушения сотрудники аварийной службы обнаружили мертвого мужчину 33 лет.

Как рассказали в МЧС, за четыре дня до трагедии, 1 мая, бывшая супруга погибшего привезла к нему погостить их детей – мальчиков десяти и восьми лет. 4 мая в дом также приехала сестра покойного – уже со своим 8-летним ребенком.

– Ночью сестра погибшего проснулась от шума стреляющего шифера, разбудила всех детей, маму, которая проживала в доме, и вместе они выбрались на улицу через окно. По словам женщины, с веранды в дом уже заходил сильный густой дым. На момент возникновения пожара погибший мужчина спал на веранде. Проникнуть вовнутрь дома не представилось больше возможным, – пересказали показания сестры погибшего в МЧС.

Сейчас в причинах инцидента разбираются дознаватель экстренного ведомства и следственно-оперативная группа. По словам главы Бакалинского района Башкирии Александра Андреева, пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде.