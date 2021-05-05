Уфимец поджег дом своей семьи с детьми, потому что ему отказались давать деньги на алкоголь

Полиция по подозрению в поджоге задержала 32-летнего мужчину

Уфимец поджег дом своей семьи, в котором проживали дети, потому что теща отказалась ему давать денег на выпивку. Об этом сообщили в региональном МВД.

Пожар произошел в частном доме деревни Королево под Уфой. Как сообщили в полиции со ссылкой на очевидцев происшествия, соседи заметили пламя, забежали в горящий дом и потушили его до приезда аварийных служб. В результате инцидента трое жильцов получили ожоги. Сотрудники МВД выяснили, что причина возгорания имеет криминальный характер. По подозрению в поджоге был задержан 32-летний зять хозяйки дома.

– Мужчине не дали деньги на алкоголь, и он устроил семейный скандал. Обидевшись на домочадцев, гражданин принес канистру с бензином, разлил топливо в комнате и поджег его. После чего он сразу скрылся и уехал на машине, – передали в пресс-службе полиции.

Материалы о поджоге уже собраны. В ближайшее время подозреваемому намерены выдвинуть обвинение.