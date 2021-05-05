В Уфе 5, 7 и 9 мая перекроют движение транспорта на нескольких участках улиц

Вечером 5 и 7 мая в городе пройдет репетиция военного парада

В Уфе сегодня, 5 мая, а также 7 и 9 мая будут перекрывать движение транспорта на участке проспекта Октября и прилегающим к нему улицам. Это связано с репетицией и проведение военного парада ко Дню Победы, сообщили в городской администрации.

5 мая в период с 18:00 до 21:30 ограничения будут вводить:

- по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской;

- на Северном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной;

- на Южном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной;

- на улице Новогорной от Южного до Северного проезда.

фото: мэрия Уфы

7 мая в период с 18:00 до 21:30:

- по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской;

- на Северном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной;

- на Южном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной;

- на улице Новогорной от Южного до Северного проезда.

фото: мэрия Уфы

9 мая, в день парада, в период с 8:00 до 12:00:

- по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской;

- на Северном проезде от проспекта Октября до улицы Российской;

- Южном проезде от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

- на улице Новогорной от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

фото: мэрия Уфы

Из-за перекрытия части улиц в указанные дни изменится схема маршрутов общественного транспорта.