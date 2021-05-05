В Уфе квартирант обокрал мертвую хозяйку жилья

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже

В Уфе квартирант украл деньги у мертвой хозяйки жилья. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница башкирской столицы. Она рассказала, что у нее умерла родственница, после чего из квартиры последней пропали планшет, часы, ювелирные украшения и деньги с банковской карты – общий ущерб оценен в 180 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что умершая женщина сдавала в аренду комнату 42-летнему мужчине, который после произошедшего поспешил съехать. Сотрудники правоохранительных органов смогли найти и задержать его. Как выяснилось, именно он и обокрал покойную.

– Он нашел женщину мертвой и сообщил об этом ее родственникам по телефону. Затем мужчина воспользовался ситуацией, зашел с мобильника покойной в приложения банка и перевел на свой счет деньги. После чего поспешил скрыться из квартиры, – передали в МВД РБ.

Сейчас мужчина находится под следствием. Против него возбуждено уголовное дело о краже.