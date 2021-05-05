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Происшествия5 мая 2021 7:46

В Баймакском районе Башкирии вспыхнул лесной пожар

Ближайший населенный пункт находится в шести километрах
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Вечером 4 мая в Баймакском районе Башкирии вспыхнул лесной пожар. Его общая площадь составляла 10 гектаров, активное горение было зафиксировано на одном гектаре. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Природный пожар возник в шести километрах от деревни Ишмурзино. На пути к населенному пункту есть проселочная дорога, которая является естественной преградой. Огонь на баймакскую территорию, предположительно, перекинулся с Хайбуллинского района.

По данным Минлесхоза на 5 мая, пожар был локализован на площади в 8,2 гектара. На месте работают 21 человек и четыре единицы техники.

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