фото: МЧС РБ

Вечером 4 мая в Баймакском районе Башкирии вспыхнул лесной пожар. Его общая площадь составляла 10 гектаров, активное горение было зафиксировано на одном гектаре. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Природный пожар возник в шести километрах от деревни Ишмурзино. На пути к населенному пункту есть проселочная дорога, которая является естественной преградой. Огонь на баймакскую территорию, предположительно, перекинулся с Хайбуллинского района.

По данным Минлесхоза на 5 мая, пожар был локализован на площади в 8,2 гектара. На месте работают 21 человек и четыре единицы техники.