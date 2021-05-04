В Уфе на проблемном участке дороги снизят скоростной режим

Основной причиной ДТП является несоблюдение водителями очередности проезда.

В столице Башкирии участок на улице Лесотехникума, а точнее место рядом с домом 14, назвали аварийным и проблемным. Как сообщили в отделе ГИБДД, в 2021 году тут произошло восемь аварий, в четырех из них пострадали семь человек.

Основной причиной ДТП является несоблюдение водителями очередности проезда.

Сотрудники ГИБДД совместно с администрацией провели выездное совещание, на котором решили, что на участке нужно снизить скоростной режим. Вскоре появятся дорожные знаки: один предписывает водителям совершать обязательную остановку на пересекаемой дороге перед улицей Лесотехникума, второй – ограничение максимальной скорости транспорта до 40 км/ч, движущихся со стороны Комсомольской.