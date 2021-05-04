В Башкирии после самого жаркого дня в этом году испортится погода

Синоптики пообещали кратковременные дожди в Башкирии

Сегодня, 4 мая, в Башкирии был один самых жарких дней с начала текущего года. Местами по региону температура воздуха достигала 27°. Завтра, 5 мая, жара уже спадет, и республику накроет кратковременными дождями, грозами и сильным ветром. Об этом предупредили в Башгидромете и МЧС.

Порывы юго-западного ветра, по данным аварийной службы, достигнут 15-20 метров в секунду. С наступлением ночи в республике похолодает до +7, +12°. Днем прогнозируются 14-19°, по югу до 25°. Ранним утром из-за резкого перепада температур на отдельных участках автодорог возникнет туман – он ухудшит видимость до 500-1000 метров.