В Башкирии построят изолятор временного содержания за 163 млн рублей

ИВС построят в Стерлитамаке

В башкирском городе Стерлитамаке построят изолятор временного содержания за 163,1 млн рублей. Республиканское МВД по итогам электронного аукциона заключит госконтракт с компанией «Проектстройкомплекс». Деньги на возведение ИВС выделят из федерального бюджета – «в рамках государственного оборонного заказа». Подрядчик должен будет завершить строительство «не позднее» 30 сентября 2022 года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Объект планируется возвести по адресу Геологическая, 2. В проект ИВС входят четыре здания: собственно, сам изолятор, вольер, контрольно-пропускной пункт и гараж-стоянка. Исполнителю также предстоит обеспечить на территории места заключения электроснабжение, наружного освещение, сигнализацию, систему видеонаблюдения, а также элементарную коммуникацию: связь, водоснабжение, канализации, тепловые сети.