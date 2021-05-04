Уфа готова потратить на ремонт участка улицы Коммунистической более 40 млн рублей

Подрядчику предстоит выложить гранитную плитку на тротуаре, а также установить освещение и светофоры

Администрация Уфы готова заплатить за ремонт участка улицы Коммунистической от Цюрупы до Карла Маркса (порядка 800 метров) более 40 млн рублей. Соответствующий тендер 30 апреля появился на портале госзакупок. Источником финансирования выступит городской бюджет.

По контракту исполнитель должен будет выложить на тротуаре гранитную плитку (с гарантией на четыре года), поставить бортовой камень (с гарантией на три года), а также установить люки (с гарантией на два года), освещение и светофоры.

Подрядчика на ремонт отрезка Коммунистической отберут на электронном аукционе 10 июня. Согласно техзаданию, всю работу необходимо выполнить уже к 25 августа текущего года.