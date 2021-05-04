График отключения горячей воды в Уфе на май 2021 года

Под отключения попадут сотни жилых домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе в мае 2021 года запланировано плановое отключение горячей воды в жилых домах. Причины перекрытия горячего водоснабжение – ремонт оборудования и гидравлические испытания тепловых сетей. Главные ресурсные компании города – «БашРТС» и «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) – опубликовали график отключения ГВС. Жители башкирской столицы в зависимости от адреса проживания останутся без горячей воды в период с 17.05 по 23.05, с 17.05 по 28.05, с 24.05 по 30.05, с 24.05 по 4.06, с 24.05 по 6.06, с 31.05 по 10.06.

График отключения горячего водоснабжения можно посмотреть по ссылкам:

- абонентам «БашРТС»;

- абонентам МУП УИС.