В Уфе возбуждено уголовное дело о мошенничестве и халатности при строительстве школы

Прокурорская проверка стала поводом для возбуждения уголовного дела

Прокуратура обнаружила признаки мошенничества при строительстве школы по нацпроекту в Демском районе Уфы.

Как пояснили в надзорном ведомстве, весной 2018 года Управление капительного строительства Башкирии заключило контракт на возведение учебного учреждения с фирмой «Башгражданстрой». Подрядчик не исполнил все условия договора, однако получил деньги от заказчика – в том числе и за ту работу, которая не была выполнена. Кроме того, заявили в прокуратуре, часть возложенных на фирму обязательств была оплачена по завышенной стоимости.

Ущерб от неправомерных действий должностных лиц Управления капитального строительства оценен в 4,6 млн рублей. Материалы прокурорской проверки были переданы в Следственный комитет – последний возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: о мошенничестве и халатности.