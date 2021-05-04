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Общество4 мая 2021 12:42

В Уфе возбуждено уголовное дело о мошенничестве и халатности при строительстве школы

Ущерб от действий должностных лиц оценен в 4,6 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прокурорская проверка стала поводом для возбуждения уголовного дела

Прокурорская проверка стала поводом для возбуждения уголовного дела

Прокуратура обнаружила признаки мошенничества при строительстве школы по нацпроекту в Демском районе Уфы.

Как пояснили в надзорном ведомстве, весной 2018 года Управление капительного строительства Башкирии заключило контракт на возведение учебного учреждения с фирмой «Башгражданстрой». Подрядчик не исполнил все условия договора, однако получил деньги от заказчика – в том числе и за ту работу, которая не была выполнена. Кроме того, заявили в прокуратуре, часть возложенных на фирму обязательств была оплачена по завышенной стоимости.

Ущерб от неправомерных действий должностных лиц Управления капитального строительства оценен в 4,6 млн рублей. Материалы прокурорской проверки были переданы в Следственный комитет – последний возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: о мошенничестве и халатности.