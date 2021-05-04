Пока житель Башкирии сидел в тюрьме, его дом чуть не продали мошенники

Мошенники пытались продать чужую квартиру с помощью поддельного паспорта Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Житель Башкирии, отбывающий сейчас наказание в тюрьме, мог выйти на свободу бездомным – мошенники пытались продать его жилье и земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе Россреестра. Эксперты ведомства вовремя спохватились и обнаружили поддельные документы, которые злоумышленники представили для регистрации перехода прав собственности на основе договора купли-продажи.

– В ходе проведения правовой экспертизы специалистами Росреестра было установлено, что правообладатель (продавец) недвижимости в настоящий момент отбывает наказание за совершение преступления, а в Едином госреестре недвижимости имеется специальная запись (отметка) о невозможности осуществления сделок с объектами недвижимости без личного участия собственника, – передали в Росреестре.

Специалисты выяснили, что «неизвестное лицо» использовало поддельный паспорт на имя заключенного для оформления незаконной сделки. Материалы проверки ведомства были переданы в правоохранительные органы. За 2020 год было выявлено 11 подобных нарушений, по девяти из них возбуждены уголовные дела (шесть – по Уфе, два – по Уфимскому району и одно – по Туймазинскому).