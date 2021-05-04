«Надежды почти не остается»: в Уфе уже больше недели ищут молодого мужчину, ушедшего на рыбалку

Уфимец ушел на рыбалку, и больше его никто не видел

В Уфе знакомые и близкие 34-летнего Павла Фионина не находят себе места от беспокойства. В прошлый понедельник, 26 апреля, молодой мужчина отправился на рыбалку. Ориентировочно Павел Фионин должен был отправиться рыбачить в сторону реки Демы за трассой М-5 (в сторону карьера или станции Демы-2 по железнодорожным шпалам), но обратно он так и не вернулся. Прошло уже больше недели, телефон остается выключенным, а денег или документов у Павла Фионина с собой не было.

-Надежды уже почти не остается. Слишком много времени прошло, без денег, без документов что человек делать будет? Надо идти искать, - рассказал знакомый пропавшего уфимца Аскар.

У Павла Фионина остались дома только престарелые родители, с супругой они уже несколько лет в разводе, она с детьми живет в другом городе. Сейчас близкие ищут добровольцев, которые помогут прочесать местность в лесу и вдоль по течению реки.

- Прошу всех, кто может собраться 5 мая в 9.00 утра по адресу 1-ый Донбасский переулок, 19 и выехать со мной в лес на поиски. - . ь соответствующим образом. В лесу грязно, - просит сосед пропавшего Аскар. - Если кто-то знает о нахождении утонувших ниже по течению реки Дема, а далее Белой, также сообщите.

Приметы: рост около 160 см, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения.

Особые приметы: отсутствуют некоторые передние зубы.

Был одет: зимний камуфляжный костюм (расцветка лес), обувь такой же расцветки. При себе имел мобильный телефон «Самсунг» и рыболовные снасти.\

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего рыбака или вы хотите помочь с его поисками, свяжитесь с его соседом Аскаром по номеру 8(987)039-35-55, или с волонтерами «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52, или сообщите в полицию.