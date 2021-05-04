Статистика по COVID-19 в Башкирии на 4 мая: 96 заразились, 99 выздоровели, трое скончались

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 2070 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошедшие сутки еще у 96 жителей выявили коронавирус. Всего на территории республики зарегистрировано 35 763 случая инфицирования. Такие данные 4 мая представил региональный оперштаб.

За минувшие 24 часа еще 99 человек были сняты с учета по выздоровлению. За все пандемии время выписались 33 232 пациента.

Число жертв инфекции увеличилось еще на троих человек. Всего от COVID-19 в Башкирии скончался 461 житель.

Прямо сейчас коронавирусом в республике болеют 2070 человек, большая часть зараженных лечится дома.