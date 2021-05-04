фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Уфимка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, обыграв польку Наталью Садовскую. Турнир проходил в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.

После триумфа в Польше 42-летняя Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам. С Садовской она отыграла девять раундов, по итогам которых счет оказался равным – 54:54. Победителя определил тай-брейк.

27 апреля противостояние Тансыккужина и Садовской было омрачено инцидентом с флагом – прямо походу встречи четвертого раунда российский триколор и табличка с именем россиянки были убраны с игрового стола.