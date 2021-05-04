В Башкирии в ДТП разбилась молодая семья: водитель погиб, его жена и 3-летний ребенок в больнице

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Башкирии в ДТП разбилась молодая семья: водитель погиб на месте, его жена и маленький ребенок госпитализированы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась поздней ночью 3 мая в Туймазинском районе на автодороге М5 «Урал». Проезжая мимо села Кандры, 29-летний житель Ульяновской области за рулем Chery Tiggo не справился с управлением на спуске с левым поворотом, из-за чего машина опрокинулась прямо на проезжей части.

– В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Его 30-летняя супруга, а также их 3-летний сын с травмами госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, – передали в ГИБДД.

За прошедшие сутки это единственный смертельный случай на дорогах Башкирии. В еще восьми авариях пострадали 12 человек.