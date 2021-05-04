В Башкирии трехлетний медведь проводил овец до дома

Косолапый не тронул стадо

В Мелеузовском районе Башкирии накануне произошел интересный случай в живой природе – трехлетний медведь проводил овец домой. На удивление обошлось без жертв – молодой косолапый их не тронул, довел до деревни Сергеевка, развернулся и ушел в лесную чащу. Об этом рассказали в нацпарке "Башкирия".

- Роль пастуха пришлось выполнить, предположительно, трехлетнему медведю, который первый год без мамы приспосабливается к самостоятельной жизни. Важно, чтобы сейчас у него сформировались правильные привычки. Он должен научиться находить и добывать еду в лесу, вдали от людей. А бесконтрольно пасущийся скот приучит его питаться неправильно, он станет чаще и ближе подходить к домам, что может привести к трагедии, - рассказал директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов.

Также в нацпарке отметили, что Сергеевка – единственная в Мелеузовском районе деревня, где жители, несмотря на замечания, выпускают свою скотину на самостоятельный выпас.