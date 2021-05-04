В Уфе ищут 30-летнего Ильвира Галиева

Ильвир пропал 24 апреля
В Уфе поисковой отряд «Лиза Алерт» начал искать 30-летнего Ильвира Галиева, который пропал 24 апреля 2021 года и с тех пор не дает о себе знать.
Родственники подождали больше недели в надежде, что он вернется, но потом решили обратиться к добровольцам.
Волонтеры сообщают, что «потеряшка» может находиться в любом районе Уфы.
Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, глаза голубые, волосы светлые.
Был одет в серый спортивный костюм и шлепанцы.
Если вам известно о его местонахождении, сообщите волонтерам по телефону 8 800 700 54 52.