В Уфе ищут 30-летнего Ильвира Галиева

Ильвир пропал 24 апреля

В Уфе поисковой отряд «Лиза Алерт» начал искать 30-летнего Ильвира Галиева, который пропал 24 апреля 2021 года и с тех пор не дает о себе знать.

Родственники подождали больше недели в надежде, что он вернется, но потом решили обратиться к добровольцам.

Волонтеры сообщают, что «потеряшка» может находиться в любом районе Уфы.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, глаза голубые, волосы светлые.

Был одет в серый спортивный костюм и шлепанцы.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите волонтерам по телефону 8 800 700 54 52.