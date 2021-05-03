Поиски 31-летнего мужчины в Башкирии завершились трагедией

Разиф пропал 8 апреля

Сегодня, 3 мая, в Башкирии завершились поиски 31-летнего Разифа Халимова. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Что именно произошло с ним, не раскрывается.

Разиф пропал 8 апреля в селе Ильчигулово в Миякинском районе. Он ушел из дома, никому ничего не сказав и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились к волонтерам и в полицию. Поиски шли почти месяц, но не увенчались успехом.

По Разифу скорбят родные и близкие.

"КП-Уфа" приносит соболезнования близким Разифа.