Сильный ветер ожидается завтра в Башкирии

Следует с осторожностью проходить мимо зданий, так как при порывах ветра существует риск падения вниз элементов кровли.

Завтра, 4 мая, в Башкирии ожидается не только аномальная для мая жара (+25, +27 градусов), но и сильный ветер. Его порывы достигнут 17 м/с.

Не рекомендуется находиться вблизи хрупких деревьев и конструкций, имеющих большую парусность, заборов и рекламных щитов. Следует с осторожностью проходить мимо зданий, так как при порывах ветра существует риск падения вниз элементов кровли.

Напомним, что в республике действует особый противопожарный режим, не стоит жечь костры в лесу или рядом с ним. Это наиболее опасно в ветряную погоду.