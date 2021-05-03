Мэрия просит уфимцев пока не открывать купальный сезон, несмотря на жаркую погоду

Подход к воде может быть затоплен, а на дне лежать принесенные паводком бревна, коряги и другой мусор.

Администрация Уфы убедительно просит не открывать горожан купальный сезон, несмотря на жару, которая ожидается завтра 4 мая. Воздух прогреется до +24, +27 градусов.

- Вода за такой короткий промежуток времени не успеет прогреться до комфортной для организма человека температуры, поэтому случиться с купальщиком в такой холодной воде может все что угодно: от переохлаждения до судорог, рефлекторного сокращения мышц и остановки дыхания, - отметили в мэрии.

Также из-за недавнего половодья границы рек и озер еще изменены. Подход к воде может быть затоплен, а на дне лежать принесенные паводком бревна, коряги и другой мусор.