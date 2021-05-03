«Везли бабушку в деревню»: под Уфой в серьезном ДТП погибли две женщины

У погибшей сиротой осталась 19-летняя дочь, она студентка колледжа и пока не имеет собственного дохода.

В субботу 1 мая под Уфой недалеко от деревни Новоалександровка произошла смертельная авария. Сами близкие до сих пор точно не знают обстоятельств ДТП, известно лишь одно – в «Kia Cerato» погибли две уфимки. В автомобиле ехала 43-летняя уфимка Евгения, которая везла бабушку в деревню.

- В ДТП погибла моя подруга вместе со своей бабушкой. Они в этот день ехали в деревню, должны были как раз бабушку там оставить, но не доехали, - говорит Ольга.

У погибшей сиротой осталась 19-летняя дочь, она студентка колледжа и пока не имеет собственного дохода.

Подруга погибшей организовала сбор средств на похороны и на дальнейшие несколько месяцев жизни дочери подруги.

- В аварии погибла не только ее мама, но и бабушка. Два близких человека сразу, помочь ей некому, - рассказывает Ольга.

В ГИБДД по факту данной аварии комментариев пока не поступало.