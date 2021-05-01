В Уфе пьяный мужчина с кулаками набросился на 90-летних бабушек

кадр видео с места происшествия

В Уфе вчера, 30 апреля, возле подъезда жилого дома по улице Лесной проезд пьяный мужчина с кулаками набросился на пожилых женщин 92 и 94 лет. Об этом в соцсетях сообщил внук одной из пострадавших пенсионерок.

– Повалил на землю, пинал ногами, орал, бил руками, – рассказал горожанин. – На крик бабушек кинулись местные дети, жители, пытались защитить как могли. […] Одна бабушка – ветеран войны, ветеран труда, ей 92 года. Второй 94 года – она бабушка Героя России, погибшего в Чечне.

В сети было опубликовано видео инцидента, на котором видно, что обе старушки лежат на асфальте и просят о помощи. Над одной из бабушек стоит, предположительно, нападавший. Его пытается оттащить подросток. В какой-то момент из подъезда выходит жилец дома и бьет мужчину сзади по голове. На этом запись прерывается.

– Бабушки выходят раз в месяц на улицу, подышать воздухом у своего подъезда, – продолжил внук пострадавшей. – У нас и мыслей не было, что могло такое произойти. Я сожалею, что не оказался в этот момент рядом... Обе бабушки находятся дома в стрессовом состоянии, все болит, надеемся переживут такой удар судьбы.

После происшествия дебошира увезли сотрудники полиции, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД РБ. Там добавили, что пьяный злоумышленник действительно бил одну из пенсионерок кулаками и хватал ее за одежду, вторую он повалил на землю. Сейчас местный участковый полиции разбирается в случившемся. Причины конфликта пока неизвестны. Собственный источник «КП-Уфа» передал, что потерпевшие отказались писать заявление на своего обидчика.