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Происшествия1 мая 2021 8:09

В Башкирии при встречном столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека

Смертельная аварий произошла на трассе Уфа-Оренбург
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com

фото: vk.com

Сегодня, 1 мая, на трассе в Мелеузовском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась ранним утром на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», которая ехала в сторону башкирской столицы, и встречный бензовоз Scania. После удара искореженная легковушка вылетела с трассы в кювет.

фото: vk.com

В результате происшествия погибли водитель и пассажир ВАЗ-2115 – предположительно, молодые мужчины. Сотрудникам пожарной службы пришлось срезать крышу машины, чтобы вытащить оттуда тела погибших.

ДТП