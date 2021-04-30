В Башкирии строят завод по производству конопляного масла и семян

В предприятие вложат порядка 200 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кушнаренковском районе Башкирии строят завод по производству конопляного масла, семян и другой экологической продукции. Всего заявлено более 50 наименований товаров. Проект предприятия на инвестиционном комитете республики представил заместитель гендиректора компании «Башхемп-Агро».

Сейчас на строительной площадке уже возведены производственные и складские помещения. В общей сложности в объект вложено 200,5 млн рублей инвестиционных денег. На предприятии будет предусмотрено 75 новых рабочих мест.

Правительство региона пообещало «Башхемп-Агро» сдать в аренду 2 400 га сельскохозяйственных угодий в качестве государственной поддержки.