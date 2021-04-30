В Уфе ребенок провалился в колодец

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В Уфе маленькая девочка во время прогулки с матерью провалилась в колодец. Случай произошел 29 апреля в микрорайоне Кузнецовский затон. Видео, заснятое камерой наблюдения, появилось в соцсетях.

На записи видно, что женщина отвернулась буквально на пару секунд, когда ее дочь шагала по бордюру. Спустившись с него, девочка наступила на край люка, который внезапно открылся. Сначала кажется, что, ударившись о край крышки колодца, ребенок упал на самое дно, однако малышку чудом что-то удержало. Бросившиеся на помощь очевидцы смогли вытащить девочку. По предварительным данным, она не получила серьезных травм.