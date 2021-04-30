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Общество30 апреля 2021 8:37

В Башкирии из-за пожара на газопроводе перекрыли три километра региональной трассы

Ограничение будет действовать до 2 мая. Есть объездной путь
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Андрей Иванюта // vk.com

фото: Андрей Иванюта // vk.com

В Белорецком районе Башкирии из-за пожара на газопроводе закрыли движение транспорта на 3-километровом участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Речь идет об отрезке с 203 км до 206 км. Ограничение будет действовать до 12:00 2 мая, уточнили в Управлении дорожного хозяйства республики. Ведомство предложило объездной путь – через автодорогу Серменево-Амангильдино-Баймак:

Схема объезда закрытого участка трассы // Управление дорожного хозяйства РБ

Напомним, пожар на газопроводе произошел сегодня утром, 30 апреля, вблизи села Серменево. Огонь вспыхнул после разгерметизации. Аварийные службы перекрыли задвижки – на несколько часов близлежащие села оставались без газа, сейчас его подача восстановлена. Обошлось без пострадавших.