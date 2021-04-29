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Общество29 апреля 2021 19:39

1 мая в Башкирии ожидается 20 градусов тепла

Но на улице будет сильный ветер – порывы достигнут 17 м/с
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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1 мая можно выбраться на пикник

1 мая можно выбраться на пикник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Завтра, 30 апреля, в республике не ожидается существенных осадков. Ветер будет местами порывистый, а температура воздуха ночью составит -3, +2 градуса, днем потеплеет до +11, +16.

Зато 1 мая будет тепло – воздух прогреется до +20 градусов. Расстроить жителей Башкирии может только сильный ветер, местами его порывы будут достигать 17 м/с. Также ночью возможны заморозки – в воздухе и на поверхности почвы до -3.

2 мая вернутся дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью ожидается +4, +9 градусов, днем +11, +16.