«Приехал снимать клип про Уфу»: уфимцы встретили в центре города Юрия Шевчука

Он очень приветливо здоровался с теми, кто его узнал, и был в хорошем настроении.

Сегодня 29 апреля в центре Уфы рядом с «Арт-квадратом» был замечен Юрий Шевчук. Совместную фотографию с музыкантом в социальные сети опубликовал уфимец Артур Рахметов.

- Какой-то невероятный день. Неожиданная встреча! Юрий Шевчук обмолвился, что приехал снимать клип про Уфу. Эта встреча очень символична, - написал горожанин.

По данным «КП-Уфа», Шевчук пообедал в одном из тихих ресторанов по улице Мустая Карима. Он очень приветливо здоровался с теми, кто его узнал, и был в хорошем настроении.

- Думаю, что за знакомый дяденька идет. Юрий Шевчук! В ответ на мое «здравствуйте», он так поздоровался, будто я его соседка из соседнего подъезда, - рассказала в Инстаграм блогер Гульназ Фаттахова, которая встретила Шевчука на обеде.