Статистика по COVID-19 в Башкирии на 29 апреля: 98 заразились, 103 выздоровели, двое скончались

29 пациентов с коронавирусом Башкирии лежат в больницах в тяжелом состоянии

Региональный оперштаб обновил статистику по коронавирусу в Башкирии по состоянию на 29 апреля. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 98 жителей республики. Общее число случаев заражения сейчас составляет 35 278. По данным Минздрава РБ, с 1 по 26 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца количество заболевших сократилось на 613 человек.

За минувшие 24 часа в Башкирии выздоровели 103 пациента. За весь период пандемии выписались 32 860 человек. На учете на данный момент находятся 1974 носителей коронавируса, 174 из них лежат в ковид-госпиталях: 29 в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Смерть от COVID-19 была диагностирована еще двоим жителям. Всего жертвами инфекции в регионе стали 444 человека.

Оба компонента вакцины получили почти 158 тысяч граждан Башкирии.