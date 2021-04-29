Как будет работать общественный транспорт на майских праздниках 2021 года в Уфе

Чиновники рассказали, как будет работать общественный транспорт в Уфе во время майских праздников

Общественный транспорт на долгих майских праздниках 2021 в Уфе будет работать по графику выходного дня.

Государственный «Башавтотранс» и частные перевозчики Уфы на майских каникулах 2021 будут работать в режиме выходного дня. Это означает, что на улицы башкирской столицы будет выезжать меньше автобусов, троллейбусов и трамваев.

Этот график изменится 3 мая – в день поминовения и почитания. Подразумевается, что в понедельник жители Башкирии отправятся на кладбища, чтобы привести в порядок могилки родственников.

Для этого власти Уфы запустили дополнительные автобусы до территории кладбищ. Маршрут №30к продлят до Южного кладбища, а до Северного от ДК УМПО будет ходить автобус №15. Чиновники обещают, что транспорт будет отъезжать от остановок каждые 10-20 минут.