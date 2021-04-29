Житель Башкирии перечислил мошенникам почти 8 миллионов рублей

Мужчина взял несколько кредитов в разных банках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Октябрьского стал жертвой мошенников, передав им огромную сумму денег. На днях в полицию обратился 51-летний мужчина и рассказал, что ему позвонила девушка и, представившись сотрудницей банка, заявила, мол, именно в эту минуту на его имя мошенники хотят оформить кредит. Чтобы обезопаситься, мужчине посоветовали самому поехать в банк, оформить кредит на максимальную сумму и перечислить деньги на счет, который ему пришлют. Таким образом банк погасит его кредит, и никаких долгов не будет.

Доверчивый мужчина поехал в банк и оформил кредит на 4 млн рублей, после чего перевел деньги на указанный счет. Вот только совсем скоро ему снова позвонили «из банка» и заявили, что он взял кредит вообще не в том банке, поэтому должен взять еще несколько кредитов в других банках и снова перевести деньги на тот же указанный счет. После наивный горожанин получил письмо с печатями и подписями, что он якобы закрыл все кредиты.

Каково же было удивление мужчины, когда уже через несколько дней он начал получать смс от банков с датой ежемесячного платежа. Поняв, что он реально стал жертвой мошенника, он обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.