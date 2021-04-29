Вахтовик из Башкирии пропал при странных обстоятельствах в тысяче километров от дома

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В Башкирии родные 48-летнего вахтовика Рамиля Хисамова бьют тревогу: 26 апреля мужчина должен был возвращаться домой из Тобольска (Тюменская область), но, оставив вещи на вокзале, неожиданно ушел в сторону поселка. У родственников есть предположение, что Рамиль потерял память из-за давней травмы головы, и он может находиться в опасности.

- Вообще папа работает в Уфе, но его отослали в командировку на 2 месяца в Тобольск. Он отработал и должен был возвращаться домой. Приехал на вокзал, но билет почему-то не купил. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он оставил сумку с вещами на вокзале, а сам побрел в сторону поселка. При себе у отца была только барсетка с документами, а деньги он все переводил на карту в Кумертау. В Тобольске у отца нет ни родных, ни друзей, к кому бы он мог поехать. А самое главное, что вчера нам позвонил фельдшер скорой помощи из Тобольска и рассказал, что приезжал на вызов к человеку, очень похожему на папу. Он был без сознания на улице, его привели в чувство, но госпитализировать не стали и отпустили. Только потом этот фельдшер увидел ориентировку и опознал в ней нашего отца, - рассказывает дочь пропавшего вахтовика Дина Хисамова.

Девушка пояснила, что у ее отца давняя черепно-мозговая травма из-за драки, и перед отъездом он часто жаловался на головные боли и головокружение, поэтому предполагает, что ее отец может находиться не в себе и не осознавать, где он находится. Сейчас на поиски пропавшего выехал его зять, также поисками занимаются полиция и местные волонтеры.

Приметы: рост примерно 185 см, плотное телосложение, короткие темные волосы с проседью.

Был одет: куртка темного цвета, спортивные трико темного цвета, высокие зимние полусапоги.

Если вам что-то известно о судьбе или местонахождении Рамиля Хисамова, просьба связаться с его родственниками по номеру 8(950)534-15-40 или сообщить в полицию.