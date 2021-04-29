Жителя Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за повторное нарушение масочного режима

Мужчина не надел маску в магазине и был оштрафован на 15 тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителя Чишминского района Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за повторное нарушение масочного режима – мужчина не надел защитную маску, находясь в магазине. Его признали виновным по административной статье о «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом сообщил районный суд.

– Правонарушитель, будучи подвергнутым ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение, находился в магазине «Арт» без средств индивидуальной защиты маски, – следует из материалов дела.

В качестве доказательств на процессе был представлен протокол об административном правонарушении, показания свидетелей, рапорт и фотоиллюстрация. Суд принял решение оштрафовать нарушителя на 15 тысяч рублей. Это наименьшая сумма взыскания, предусмотренная статьей, по которой судили мужчину.