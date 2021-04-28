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Происшествия28 апреля 2021 8:50

18-летняя девушка из Башкирии скончалась на улице в центре Москвы

Она потеряла сознание во время прогулки с матерью
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось только констатировать смерть девушки

Медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось только констатировать смерть девушки

На улице Охотный Ряд в центре Москвы скончалась 18-летняя жительница Башкирии. Инцидент произошел 26 апреля, сообщил РЕН-ТВ.

По данным телеканала, девушка гуляла вместе с матерью по Манежной площади. В какой-то момент ей стало плохо: она упала и потеряла сознание. На место была вызвана бригада скорой помощи, однако прибывшие через несколько минут медики оказались бессильны – уроженка республики скончалась.

По предварительной информации, умершая страдала тяжелым и неизлечимым заболеванием – каким именно, не уточняется.

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