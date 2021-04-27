В Уфе на Пасху перекроют движение на нескольких улицах

фото: ufacity.info
В Уфе в ночь с 1 на 2 мая будет перекрыто движение автотранспорта на нескольких улицах. Это связано с торжественными богослужениями в честь Пасхи.
По словам начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, ограничения будут вводиться на отрезках проезжей части вблизи:
– Свято-Никольского храма (Касимовская, 3);
– Кафедрального собора Рождества Богородицы (Кирова, 102);
– храма в честь Блаженной Матроны Московской (Бикбая, 32а);
– Свято-Пантелеймоновского храма (Архитектурная, 7/2);
– Свято-Георгиевского кафедрального собора (Бехтерева, 2).
Торжественные ночные богослужения запланированы во всех 19 православных храмах Уфы.