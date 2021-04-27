В Башкирии молодая мать оставила 2-летнюю дочь умирать в пустой квартире

фото: МВД РБ

В башкирском городе Салавате возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей против 20-летней девушки. Она оставила свою 2-летнюю дочь на несколько суток одну в квартире. Благодаря бдительным соседям, девочку удалось спасти. Подробности истории сообщили в республиканском МВД.

Татьяна (имя изменено – прим. авт.), ставшая фигуранткой уголовного дела, забеременела случайно в 17 лет. Она узнала об этом только спустя месяцы после зачатия. Через несколько недель родилась дочь. Материнский инстинкт у девушки так и не проявился – она «скинула» ребенка на попечение матери, а сама отправилась на бесчисленные прогулки с молодыми людьми.

Бабушка у только что родившейся девочки сама была еще достаточно молодой и пыталась устроить личную жизнь. В какой-то момент она встретила мужчину и переехала к нему. Дочери и внучке она оставила двухкомнатную квартиру и переехала жить к возлюбленному.

После ухода матери Татьяна стала оставлять свою дочь одну. 2021-й год девочка встретила в одиночестве – за час до боя курантов ее самый близкий человек ушел праздновать в кругу приятелей. Домой девушка вернулась только 2 января.

– С тех пор малышка часто оставалась одна, без еды и воды, без необходимого ухода, заботы и внимания. Никто из окружающих, соседей и знакомых, не знал, что ребенок остается один дома на несколько суток. Скорее всего девочка плакала, но никто этого не слышал или не хотел слышать, тем более мама закрывала ее в дальней комнате, – рассказали в МВД.

Однажды девочка смогла выбраться из комнаты и дойти до входной двери. Услышавшие ее плачь соседи вызвали полицию. Сотрудники по делам несовершеннолетних не смогли дозвониться по телефону до молодой хозяйки квартиры и вызвали ее мать. Когда женщина открыла дверь, ее и полицейских встретила охрипшая 2-летняя девочка в переполненном подгузнике, с потрескавшиеся от обезвоживания губами и спутанными волосами.

– Первое, что она сделала при виде взрослых, – подняла с грязного пола пластиковую кружку и, как смогла, показала, что хочет пить. В квартире был беспорядок, антисанитария, вещи разбросаны, стены испачканы продуктами человеческой жизнедеятельности, на кухонном столе стояли пустые противни и кастрюли, а в сковороде полицейские обнаружили плесень с остатками пищи, – добавили в правоохранительном ведомстве.

Девочку пришлось поместить в больницу. Медики диагностировали ей острый бронхит, истощение, обезвоживание и дефицит массы тела. Последующее обследование показало задержку психического, интеллектуального и речевого развития. Ребенок также находился в состоянии сильного психоэмоционального стресса – она не могла нормально уснуть, боялась остаться одна и билась о стену. Под наблюдением врачей девочка стала приходить в себя: набрала массу и стала спокойнее. Медики полагают, что ее ждет «пожизненная реабилитация».

Татьяну, мать девочки, удалось найти. Ее лишили родительских прав и возбудили против нее уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Малышку ждет детский дом – родной отец и бабушка от нее отказались.